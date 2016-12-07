Hapag-Lloyd выпускает облигации в евро

Чтобы погасить долларовые облигации

Hapag-Lloyd объявил о выпуске облигаций на сумму 150 млн евро со сроком 5 лет. По информации компании, часть средств, вырученных в результате размещения, первоначально порядка 47 млн евро (эквивалент 50 млн долларов), будет направлена на досрочное погашение долларовых облигаций. Объем долларовых облигаций изначально составлял 250 млн долларов, половина выпуска была уже погашена в 2015 году.

Новый выпуск в евро будет размещен на Люксембургской фондовой бирже. Выручку от размещения, оставшуюся после погашения долларовых облигаций, предполагается направить на общекорпоративные цели, в том числе на выплату существующих долговых обязательств.