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Таможня Новороссийск назначения

Назначен заместитель начальника Новороссийской таможни

19 января 2017, 14:01 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 224

Из Краснодарской таможни

Приказом ФТС России от 29.12.2016 г. № 4037-К на должность заместителя начальника Новороссийской таможни по правоохранительной деятельности назначен полковник таможенной службы Юрий Салий.

По информации ЮТУ, Ю.Н.Салий – уроженец города Томмот Республика Саха (Якутия), в 2000 году окончил Ростовский юридический институт МВД России, в 2009 году – Северо-Кавказскую академию государственной службы.

В таможенных органах с 2015 года. Предыдущее место службы – Краснодарская таможня в должности заместителя начальника таможни по правоохранительной деятельности.

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