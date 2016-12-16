Таможня Новороссийск назначения Назначен заместитель начальника Новороссийской таможни 19 января 2017, 14:01 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 223 Из Краснодарской таможни Приказом ФТС России от 29.12.2016 г. № 4037-К на должность заместителя начальника Новороссийской таможни по правоохранительной деятельности назначен полковник таможенной службы Юрий Салий. По информации ЮТУ, Ю.Н.Салий – уроженец города Томмот Республика Саха (Якутия), в 2000 году окончил Ростовский юридический институт МВД России, в 2009 году – Северо-Кавказскую академию государственной службы. В таможенных органах с 2015 года. Предыдущее место службы – Краснодарская таможня в должности заместителя начальника таможни по правоохранительной деятельности. Оцените статью: 1