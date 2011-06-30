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Изменения в составе правления FESCO

19 января 2017, 13:44 / SeaNews / Рейтинг: 336

Новый состав правления

Совет директоров ПАО «ДВМП» на своем заседании 19 января принял решение досрочно прекратить полномочия члена правления компании, вице-президента по безопасности Юрия Мелякина и расторгнуть с ним трудовой договор. Количественный состав правления с 19 января 2017 года определен 6 человек.

Совет директоров избрал с 19 января 2017 года правление FESCO в следующем составе:

  • Александрс Исуринс;
  • Владимир Корчанов;
  • Ольга Литвинова;
  • Максим Сахаров;
  • Владимир Чиснаков;
  • Заирбек Юсупов.

Совет директоров также принял решение признать члена совета директоров Стивена Хеллмана независимым директором.

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