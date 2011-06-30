Изменения в составе правления FESCO
19 января 2017, 13:44 / SeaNews / Рейтинг: 335
Новый состав правления
Совет директоров ПАО «ДВМП» на своем заседании 19 января принял решение досрочно прекратить полномочия члена правления компании, вице-президента по безопасности Юрия Мелякина и расторгнуть с ним трудовой договор. Количественный состав правления с 19 января 2017 года определен 6 человек.
Совет директоров избрал с 19 января 2017 года правление FESCO в следующем составе:
- Александрс Исуринс;
- Владимир Корчанов;
- Ольга Литвинова;
- Максим Сахаров;
- Владимир Чиснаков;
- Заирбек Юсупов.
Совет директоров также принял решение признать члена совета директоров Стивена Хеллмана независимым директором.
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