Изменения в составе правления FESCO

Новый состав правления

Совет директоров ПАО «ДВМП» на своем заседании 19 января принял решение досрочно прекратить полномочия члена правления компании, вице-президента по безопасности Юрия Мелякина и расторгнуть с ним трудовой договор. Количественный состав правления с 19 января 2017 года определен 6 человек.

Совет директоров избрал с 19 января 2017 года правление FESCO в следующем составе:

Александрс Исуринс;

Владимир Корчанов;

Ольга Литвинова;

Максим Сахаров;

Владимир Чиснаков;

Заирбек Юсупов.

Совет директоров также принял решение признать члена совета директоров Стивена Хеллмана независимым директором.