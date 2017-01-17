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Про круизную гавань в Махачкале

19 января 2017, 12:31 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 191

Рабочее совещание по вопросам концепции развития морского порта Махачкала

17 января в Махачкалинском филиале ФГУП «Росморпорт» состоялось рабочее совещание по обсуждению проекта концепции развития морского порта Махачкала. По информации Росморпорта, в совещании приняли участие директор Махачкалинского филиала Апанди Нурмагомедов и руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Башир Магомедов.

На совещании обсуждались вопросы, касающиеся перспективных проектов строительства в морском порту Махачкала гавани для круизных судов, яхт и катеров, а также строительства объектов портовой инфраструктуры в районе города Дербент.

А.Нурмагомедов в ходе встречи сообщил, что Махачкалинским филиалом подготовлено техническое задание на разработку декларации о намерениях инвестирования в строительство соответствующих портовых объектов.

Напомним, что проект «Строительство гавани для круизных судов, яхт и катеров в порту Махачкала» и «Строительство новой гавани в городе Дербенте» включает в себя строительство гавани для крупных судов и катеров, гостиничного комплекса, паромной переправы и морского вокзала с пассажиропотоком 30 тыс. человек в год. Проект также предусматривает строительство причала в Дербенте и запуск в эксплуатацию круизного судна по маршруту Махачкала – Дербент. В перспективе предполагается возобновить морские пассажирские перевозки из Астрахани в Баку через Махачкалу и Дербент.

Фото: ФГУП «Росморпорт»

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