Первый иранский танкер в Европе

После снятия с Ирана санкций

Иранский танкер компании NITC (Национальной иранской танкерной компании) пришвартовался в испанском порту, сообщает Far News. Это первое судно, прибывшее в Европу с того времени, как Запад снял санкции против Ирана в январе прошлого года.

«Первый танкер компании, зафрахтованный крупной испанской нефтяной компанией, пришвартовалось в порту Альхесирас в Испании», – сообщил генеральный директор NITC Сироус Киан Эрси.Он отметил, что еще несколько танкеров NITC отправятся в другие европейские порты. Два судна уже находятся на пути в Нидерланды.

В начале январе Киан Эрси говорил, что с момента отмены санкций десятки иностранных клиентов показали заинтересованность в использовании мощностей компании NITC в перевозке сырой нефти и нефтепродуктов.

От отметил, что ограничения в отношении флота компании со стороны ведущих международных страховщиков были упрощены благодаря снятию с Тегерана санкций, связанных с ядерной программой, и реализации Совместного всеобъемлющего плана действий в январе 2016 года.

Киан Эрси рассказал, что с начала реализации Плана NITC передала во фрахт иностранным компаниям 30 своих танкеров, и добавил, что их число возрастет до 20 марта 2017 года – конца года по иранскому календарю.

«Приоритетом компании является транспортировка иранской сырой нефти, но не задействованный для этих целей тоннаж будут использоваться иностранными клиентами», – добавил он.

Киан Эрси сказал, что NITC не планирует увеличивать свой флот танкеров, однако добавил, что компания заказала на иранских верфях строительство двух судов дедвейтом 35 тыс. тонн и трех судов дедвейтом 63 тыс. тонн.