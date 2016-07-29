Трейдеры в режиме ожидания

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19 января 2017, 11:37 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 312

Фрахтовый рынок Азовского моря

На текущей неделе на фрахтовом рынке Азовского региона продолжается незначительное снижение.
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