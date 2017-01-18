10 млн TEU в Антверпене

Администрация порта Антверпен опубликовала уточненные цифры грузооборота за 2016 год.

Грузооборот порта Антверпен составил по итогам 2016 года 214,1 млн тонн – на 2,7% больше, чем было обработано в 2015 году.

Контейнерооборот вырос на 4% и составил 10 млн TEU. Входящий контейнеропоток увеличился на 3,6% до 4,8 млн TEU, исходящий – на 4,3% до 5,2 млн TEU.

Перевалка ро-ро грузов сократилась на 1,8% до 4,6 млн тонн, количество обработанных легковых автомобилей снизилось на 2,8% до 1,2 млн. Конвенциональный брейкбалк сократился на 2% до 9,8 млн тонн.

Перевалка наливных грузов увеличилась на 3,8% до 69,2 млн тонн. В том числе нефтепродукты выросли на 7,1% до 51,3 млн тонн, химические грузы – на 1,1% до 13,6 млн тонн. В то же время, грузопоток нефти упал на 17,4% до 3,98 млн тонн.

Перевалка сухогрузов сократилась на 9,1% до 12,6 млн тонн. В том числе объемы угля упали на 34,2% до 1,04 млн тонн, руды – на 10,5% до 2,1 млн тонн.

В течение 2016 года в Антверпен совершили судозаходы 14,5 тыс. морских судов. Это на 0,4% больше, чем в 2015 году. Брутто-тоннаж заходящих судов увеличился на 9,1% и составил 401 млн тонн.