Объемы выросли на 8,4%

В январе-ноябре 2016 года российский экспорт каменного угля вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным показателем 2015 года – его объем достиг 147,3 млн тонн. В стоимостном выражении, однако, наблюдается сокращение экспорта на 10,2% до 7,7 млрд долларов.

Кокса и полукокса, по данным ФТС РФ, отгрузили 1,96 млн тонн – на 13% меньше, чем годом ранее. При этом в денежном выражении их экспорт упал на 32,8%, составив 224,1 млн долларов.