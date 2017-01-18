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19 января в истории транспортной отрасли

19 января 2017, 09:45 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 203

События и факты

1736 год. Родился Джеймс Уатт, вошедший в историю как создатель паровой машины. Он привел в движение пароход Фултона и паровоз Стэфенсона, положил начало промышленной революции и вывел Англию в мировые лидеры.

На его надгробии помещена следующая эпитафия: "Умножил богатство своей страны, увеличил силу человека и занимает выдающееся место между наиболее славными учеными и действительными благодетелями мира".

В качестве единицы мощности Уатт в свое время предложил такую единицу, как "лошадиная сила", но в 1882 году Британская ассоциация инженеров решила присвоить единице мощности его имя. Это был первый в истории техники случай присвоения собственного имени единице измерения. С него и началась подобная традиция.

1938 год. Американская фирма «General Motors» начала серийное производство дизельных двигателей.

1978 год. В Германии был выпущен последний автомобиль модели "Фольксваген-Жук". Фольксваген получил прозвище «Жук» из-за округлой формы. Производство его передали в различные филиалы, так как "Жук" по своей конструкции, активной и пассивной безопасности, в том числе и по выхлопу, не смог отвечать возрастающим требованиям, предъявляемым к современным легковым автомобилям. Да и замена подоспела вовремя в виде модели "Гольф". Между тем в Германии, да и в Европе в целом, осталась масса приверженцев легендарной модели, что и уловили мелкосерийные фирмы, которые на агрегатах более современных автомобилей наладили успешный выпуск популярных реплик "Жуков". В настоящее время совершенно неизмененные "Жучки" выпускаются в Мексике, а сравнительно недавно их производство было возобновлено в Бразилии. На начало 21 века выпуск популярного автомобиля составил более 21 млн машин, и с каждым днем эта цифра увеличивается. "Фольксваген-Жук" занесен в книгу рекордов Гиннеса как самый массовый и популярный автомобиль за всю эру мирового автомобилестроения. Это доказывает, что проект, созданный в тридцатые годы гениальным изобретателем и конструктором Фердинандом Порше, жив и поныне.

2004 год. Грузовое судно "Рокнесс", принадлежавшее компании Jebsen Management, подало сигнал "SOS". Норвежские спасатели отбуксировали перевернувшееся грузовое судно к берегу. Спасательные службы прорубили отверстия в корпусе судна, чтобы вызволить остающихся на борту людей. На берег прибыли 20 машин "скорой помощи". Спасателям удалось спасти 12 человек. Общее число погибших составило 18 человек.

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