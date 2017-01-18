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Контейнерооборот Украина

Контейнеры Украины

18 января 2017, 17:48 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 444

Рост на 22%, выросли все направления кроме транзита

Контейнерооборот портов Украины по итогам 2016 года составил 579,5 тыс.
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