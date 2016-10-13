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Команду «Старт» дал президент

18 января 2017, 15:24 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 343

Введены в эксплуатацию три крупных промышленных объекта

Сегодня в режиме видеоконференции Владимир Путин дал старт работе трем крупным промышленным объектам: нефтемагистрали ПАО «Транснефть» Заполярье – Пурпе, Куюмба – Тайшет, а также второй нитке газопровода Бованенково – Ухта.

«В ходе строительства применялись принципиально новые решения – технологические, технические, была использована самая современная техника отечественного производства, учтены самые строгие экологические стандарты, соблюдены все экологические нормы», подчеркнул В.Путин.

Также он добавил, что по линии «Транснефти» есть и вторые очереди создаваемых объектов. Предстоит обустроить и ввести в эксплуатацию новые перспективные месторождения нефти и газа, продолжить формирование современной системы трубопроводного транспорта, сосредоточиться на создании высокотехнологичных перерабатывающих производств. «От решения этих комплексных задач напрямую будет зависеть и укрепление энергетической безопасности России, и дальнейшая газификация регионов страны, и, разумеется, как всегда надежное, гарантированное выполнение экспортных контрактов», сказал президент.

Стоит отметить, что два новых нефтепровода ПАО «Транснефть» «Заполярье – Пурпе» и «Куюмба – Тайшет» позволят обеспечить прием нефти с новых месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярского края. Разработку Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения, крупнейшего на полуострове Ямал, осуществляет ПАО «Газпром».

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