Блок-трейн из Китая в Лондон

Время прибытия: сегодня

Сегодня в Лондон на терминал Баркинг прибывает первый тестовый контейнерный поезд из Китая. Как сообщили SeaNews в InterRail Group, являющейся оператором поезда, в начальной точке маршрута Йиву было отгружено 44 сорокафутовых контейнера, в основном с текстильной продукцией.

10 контейнеров, предназначенных для Европы, были выгружены в Дуйсбурге, а контейнеры, предназначенные для Великобритании, были перегружены на специальные платформы DB, сертифицированные для использования в тоннеле под Ла-Маншем. Как отмечают в компании, именно создание тоннеля сделало возможным открытие прямого сервиса из Китая в Великобританию.

InterRail работает по проекту в рамках контракта с дочерней структурой Китайских железных дорог компанией CRIMT. Субподрядчиком, отвечающим за перевозку по территории СНГ на отрезке Достык – Брест, является дочка Казахстан Темир Жолы KTZ Express. В качестве субподрядчиков по Европе InterRail привлекла DB Cargo (обеспечивает перевозку по Германии Дуйсбурга в Аахен) и DB Cargo UK (осуществляет доставку на последнем отрезке маршрута из Кале через тоннель под Ла-Маншем в Баркинг).