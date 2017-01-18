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Вакансия в НИК Лайн (Рус) в Петербурге

18 января 2017, 14:56 / SeaNews / Рейтинг: 381

Специалист по импорту/экспорту контейнерных перевозок

В ООО «НИК Лайн (Рус)» открыта вакансия специалиста по импорту/экспорту контейнерных перевозок.

С требованиями к кандидатам и условиями можно ознакомиться в описании вакансии, опубликованном в соответствующем разделе SeaNews.

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