Вакансии NYK Вакансия в НИК Лайн (Рус) в Петербурге 18 января 2017, 14:56 / SeaNews / Рейтинг: 381 Специалист по импорту/экспорту контейнерных перевозок В ООО «НИК Лайн (Рус)» открыта вакансия специалиста по импорту/экспорту контейнерных перевозок. С требованиями к кандидатам и условиями можно ознакомиться в описании вакансии, опубликованном в соответствующем разделе SeaNews. Оцените статью: 1