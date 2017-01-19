Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
19 января 2017
16:56В.Израйлита оставили под стражей
17 января 2017
11:24Долг Hanjin вырос в пять разSeaNews Club material
16 января 2017
13:39Комментарий Компании Усть-Луга в связи с арестом В.Израйлита
11 января 2017
12:45Морское судно арестовано за долги
19 декабря 2016
17:53Опубликовано решение Верховного суда
1 декабря 2016
14:35О решении Верховного суда по иску агентов к Минтрансу
09:41Решение Верховного суда по иску агентов к Минтрансу
3 ноября 2016
13:08Agility идет в суд
13 октября 2016
16:01Новошип урегулировал разногласия с Уилмером Руперти
9 сентября 2016
20:02Арбитраж вынес решение по делу линий
Суд Аукцион

Конфискованное судно продали через интернет

18 января 2017, 14:31 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 347

По решению суда

Конфискованное иностранное судно продано по решению Шанхайского морского суда через онлайн-аукцион в Китае за 2,4 млн долларов, сообщает Global Times cо ссылкой на местные источники.

Грузовое судно «Mahoni» под панамским флагом приобрела гонконгская Zhongjiang Ocean Shipping Limited через Таобао, крупнейшую китайскую торговую интернет-площадку.

Судно «Mahoni» было задержано в Шанхае гавани в мае 2016 года местным судом после того, как 31 член экипажа, граждане Филиппин, подали иск против судовладельца, индонезийской судоходной компании, из-за задержки зарплаты на 18 месяцев.

Предложение привлекло более 12 тыс. просмотров, аукцион проходил в 63 раунда, прежде чем была достигнута окончательная цена.

По данным Синьхуа, это не первый случай, когда Шанхайский морской суд продает суда через онлайн-аукцион. Первым было продано по решению шанхайского суда через онлайн-платформу Таобао конфискованное китайское судно. Продажа состоялась в январе 2016 года, цена сделки составила 770 млн юаней.

«Интернет-аукционы могут привлечь к себе интерес, потому как они требуют меньше времени и средств, а процесс принятия заявок намного прозрачнее, чем традиционная модель аукционов. По сравнению с аукционами в реальном времени, которые берут комиссию пропорционально окончательной цене, онлайн-платформа Таобао комиссию не берет», – цитирует представителя суда Global Times.

Оцените статью:

2
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
19 января 2017
16:56В.Израйлита оставили под стражей
16:07Кому нужен «мусор» Hanjin
15:22Экспорт и импорт зерна
14:35Hapag-Lloyd выпускает облигации в евро
14:01Назначен заместитель начальника Новороссийской таможни
13:44Изменения в составе правления FESCO
12:31Про круизную гавань в Махачкале
12:00Первый иранский танкер в Европе
11:37Трейдеры в режиме ожиданияSeaNews Club material
10:3010 млн TEU в Антверпене
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное