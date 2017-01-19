Конфискованное судно продали через интернет

По решению суда

Конфискованное иностранное судно продано по решению Шанхайского морского суда через онлайн-аукцион в Китае за 2,4 млн долларов, сообщает Global Times cо ссылкой на местные источники.

Грузовое судно «Mahoni» под панамским флагом приобрела гонконгская Zhongjiang Ocean Shipping Limited через Таобао, крупнейшую китайскую торговую интернет-площадку.

Судно «Mahoni» было задержано в Шанхае гавани в мае 2016 года местным судом после того, как 31 член экипажа, граждане Филиппин, подали иск против судовладельца, индонезийской судоходной компании, из-за задержки зарплаты на 18 месяцев.

Предложение привлекло более 12 тыс. просмотров, аукцион проходил в 63 раунда, прежде чем была достигнута окончательная цена.

По данным Синьхуа, это не первый случай, когда Шанхайский морской суд продает суда через онлайн-аукцион. Первым было продано по решению шанхайского суда через онлайн-платформу Таобао конфискованное китайское судно. Продажа состоялась в январе 2016 года, цена сделки составила 770 млн юаней.

«Интернет-аукционы могут привлечь к себе интерес, потому как они требуют меньше времени и средств, а процесс принятия заявок намного прозрачнее, чем традиционная модель аукционов. По сравнению с аукционами в реальном времени, которые берут комиссию пропорционально окончательной цене, онлайн-платформа Таобао комиссию не берет», – цитирует представителя суда Global Times.