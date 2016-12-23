Безработные контейнеровозы
16 января 2017, 17:03 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 171
По состоянию на 26 декабря 2016 года флот безработных контейнеровозов увеличился по количеству судов, однако сократился по суммарной вместимости.
Судов простаивало больше, однако их вместимость сократилась
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