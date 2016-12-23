Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
23 декабря 2016
11:01Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
9 декабря 2016
16:44Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
25 ноября 2016
15:03Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
11 ноября 2016
13:59Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
28 октября 2016
11:59Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
14 октября 2016
11:34Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
30 сентября 2016
12:06Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
16 сентября 2016
12:02Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
2 сентября 2016
13:24Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
19 августа 2016
13:31Флот безработных контейнеровозов увеличилсяSeaNews Club material
Безработные контейнеровозы

Безработные контейнеровозы

16 января 2017, 17:03 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 171

Судов простаивало больше, однако их вместимость сократилась

По состоянию на 26 декабря 2016 года флот безработных контейнеровозов увеличился по количеству судов, однако сократился по суммарной вместимости.
Полный текст статьи доступен только для подписчиков SeaNews.
Подписка SeaNews - это доступ к оперативной уникальной отраслевой аналитике рынка морских грузовых перевозок - подробнее о подписке.
Заказывайте подписку и наши менеджеры свяжутся с вами:

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы и предоставить более подробную информацию.
Тел.: +7 (812) 380-3826
E-mail: sales@seanews.ru

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Оперативная аналитика
16 января 2017
17:03Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
15:13Судооборот через Суэцкий канал сократилсяSeaNews Club material
14:20Россия приступила к сокращению нефтедобычи
11:09Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 2, 2017
13 января 2017
16:47Авторынок потерял 11% в 2016 году
15:32Импорт цитрусовых вырос на 4%
12 января 2017
16:18Участники рынка не спешат входить в рынок SeaNews Club material
13:04Шанхай – 37 миллионов TEU в 2016 годуSeaNews Club material
09:40Грузы «Дела»
11 января 2017
16:21New Weekly №19 Грузооборот Дальнего Востока, 11 месяцев 2016г.SeaNews Club material
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное