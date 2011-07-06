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ЭРА-ГЛОНАСС: кнопка спасения или слежения?

16 января 2017, 16:15 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 200

Установи и получи ПТС

С 1 января этого года вступил в силу пятый пункт Приложения № 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Нововведение касается оснащения системой экстренного реагирования при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС» ввозимых в Россию автомобилей – как новых, так и подержанных. Растаможить машину автовладелец сможет, а вот использовать ее по назначению ему в случае отсутствия «кнопки экстренного вызова» будет запрещено. Для получения ПТС владельцу необходимо самостоятельно установить систему и получить соответствующий сертификат.

Для чего нужна «ЭРА-ГЛОНАСС» и к чему приведет нововведение? Своим мнением поделился председатель Совета Ассоциации «Грузавтотранс» Константин Буланьков:

«У меня две точки зрения на этот счет: как обычного гражданина и как председателя профильной ассоциации.

С гражданской точки зрения и с позиции технически грамотного человека, я не очень для себя понимаю, где искать мотивацию, чтобы быть уверенным, что к тебе быстро приедут службы спасения. Скорее, это глобально можно назвать системой оповещения-слежения. Здесь я отношусь скептически к тому, что за местоположением автомобиля и, соответственно, за его владельцем будет контроль. Сейчас тренд – глобальный контроль любого бизнеса, любого гражданина. Это мировая тенденция, она везде сейчас присутствует. 

На мой взгляд, это начинание «косое». Почему именно автомобили, которые завозят из заграницы? Какая смысловая нагрузка нововведения? Есть же автомобили, производимые на территории нашей страны. Почему российские машины не оснащаются системой «ЭРА-ГЛОНАСС»? Смею предположить, что это делается для того, чтобы меньше автомобилей завозилось из-за рубежа. Стоит отметить, что при ввозе транспортного средства на территорию России, кроме расходов по таможенному оформлению и уплаты пошлин, на автовладельца ложится обязанность установки системы, а это дополнительные расходы, и немаленькие. Особенно пострадает Дальний Восток, в который надо «вкачивать» средства для развития все больше и больше. Наверное, мы можем рассмотреть здесь штамп недальновидного чиновника.

Хотя с другой стороны, при положительном применении для общества, конечно, можно получить определенный результат. С позиции председателя совета Ассоциации могу сказать, что мы выступаем за равные права и условия для предпринимателей на рынке. И если эту систему прилагать перспективно, то вполне возможно, что регулятор будет понимать, кто какую хозяйственную деятельность ведет на территории Российской Федерации, и будет это использовать для сбора налогов, уплаты различных тарифов, штрафов. Будет нормально функционировать рынок, ценообразование, потеряют актуальность коррупционные схемы. Исходя из этого предприниматели будут в равных условиях на законных основаниях. Ведь мы говорим – все должно быть прозрачно. Граждане не очень хотят, чтобы за ними следили, но с другой стороны, если ты занимаешься хозяйственной деятельностью, почему ты не должен показывать, чем ты занимаешься».

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