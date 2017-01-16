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Нептумар номинирован генеральным агентом Sloman Neptun

16 января 2017, 15:51 / SeaNews / Рейтинг: 217

В России

ООО «Нептумар» номинировано генеральным агентом немецкой судоходной компании Sloman Neptun в Российской Федерации.

Sloman Neptun осуществляет регулярный еженедельный сервис между портами Северной Европы, Северной Африки и Мальты. Компания перевозит все виды генеральных и проектных грузов, включая брейкбалк и контейнеры, опасные грузы, накатную технику и любые виды оборудования.

Доставка в Санкт-Петербург будет осуществляться прямыми заходами на судах Sloman Neptun либо с перевалкой через Антверпен.

С подробностями можно ознакомиться в пресс-релизе ООО «Нептумар», опубликованном в соответствующем разделе SeaNews.

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