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Россия приступила к сокращению нефтедобычи

16 января 2017, 14:20 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 227

Статистика нефтегазового экспорта

Россия приступила к снижению добычи нефти в рамках соглашения с нефтедобывающими странами. Сокращение идет с опережением планов нефтяных компаний, сообщил на прошлой неделе министр энергетики РФ Александр Новак. По данным министерства, снижение добычи в январе 2017 года должно составить 50-100 тысяч баррелей в день, в целом Россия должна снизить производство нефти на 300 тыс. баррелей в сутки.

По итогам января-ноября этого года российский экспорт нефти составил 233,2 млн тонн. Это на 4,9% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом в стоимостном выражении экспорт нефти упал на 20,3% – до 66,4 млрд долларов. Экспорт нефтепродуктов за 11 месяцев 2016 года снизился на 10,4% – до 141,1 млн тонн. В стоимостном выражении снижение – на 35,2% (до 40,9 млрд долларов).

Увеличился в сравнении с аналогичным показателем прошлого года экспорт автомобильного бензина – на 12,9% (до 4,8 млн тонн). Стоимость экспортированного бензина, по данным ФТС РФ, составила 1,9 млрд долларов (-17,9%). Дизельного топлива было экспортировано порядка 43,9 млн тонн (-6,6%) на сумму 15,7 млрд долларов (-35,2%).

По данным министерства экономического развития, за 11 месяцев 2016 года поступило на 19,6% меньше нефтегазовых доходов, чем за аналогичный период 2015 года. Сокращение поступлений нефтегазовых доходов в федеральный бюджет, в первую очередь, связано со снижением цен на углеводородное сырье, прежде всего на нефть. Снижение мировых цен на нефть марки Urals составило 22,4%. При этом, прирост курса доллара США по отношению к рублю составил 12,2 %, по сравнению с аналогичным периодом.

Экспорт природного газа за 11 месяцев 2016, по данным ФТС РФ, составил 178 млрд кубометров, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 6,5%. В ноябре т.г. увеличился спрос на российский газ, так за отчетный месяц по сравнению с показателем октября экспорт природного газа вырос на 7% – примерно до 20 млрд кубометров.

В стоимостном выражении экспорт газа за 11 месяцев 2016 года снизился на 27,3% – до 27,9 млрд долларов. Сжиженного природного газа по итогам января-ноября 2016 было экспортировано 21 млн тонн (+10,5%) на сумму 2,6 млрд долларов (-38,1%).

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