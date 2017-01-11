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Суд Израйлит Валерий Соломонович арест Компания Усть-Луга

Комментарий Компании Усть-Луга в связи с арестом В.Израйлита

16 января 2017, 13:39 / SeaNews / Юлия Шишова Рейтинг: 390

«Компания работает в штатном режиме»

«Компания Усть-Луга» работает в штатном режиме, бизнес-процессы осуществляются бесперебойно, поскольку все работа была налажена с самого начала и не требует постоянного оперативного участия председателя совета директоров, сообщили SeaNews в компании, комментируя последствия заключения под стражу председателя совета директоров компании Валерия Израйлита. «Однако, – отметили в компании, – страдает стратегическое направление».

Напомним, Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга в отношении В.Израйлита избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 21 января. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

В «Компании Усть-Луга» официальное уведомление Дзержинского районного суда от 28.12.16 о предъявлении обвинения в адрес председателя совета директоров компании и об избрании в отношении его исключительной меры пресечения получили в конце прошлой недели. В компании считают предъявленные обвинения и меру пресечения необоснованной.

«Следствие находится в самом начале пути, и комментировать ситуацию сегодня преждевременно. Однако считаем необходим заявить, что предъявленные обвинения в адрес В.С.Израйлита, как и выбранную меру пресечения считаем необоснованными. И надеемся, что суд и следственные органы примут справедливое законное решение», – отметили в компании. 

По мнению независимых юристов, предъявленное обвинение звучит странно, учитывая, что обвиняемый является председателем совета директоров, а не генеральным директором – тем человеком, который подписывает документы и ведет оперативный бизнес.

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