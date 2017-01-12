Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 2, 2017

На европейском направлении ставки продолжили снижаться

На второй неделе года спотовые ставки на европейском трейде продолжают снижаться, а на американском направлении – расти.

Так, ставки из Шанхая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по сравнению с первой неделей на 2,7%, ставки на порты Средиземноморья – на 1,3%.

Ставки на порты западного побережья США на прошедшей неделе выросли на 6,2%, на порты восточного побережья – на 14,7%.

Ставки из Китая на Персидский залив поднялись на 2,2%. В то же время спотовые ставки из Китая на порты Австралии и Новой Зеландии снизились на 6,8%, на Южную Америку – на 4,9%.

На внутриазиатском трейде только ставки из Шанхая на Южную Корею выросли на 3,1%, а ставки на Гонконг, наоборот, опустились на 1,9%.

Напоминаем, что приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями именно спотового рынка.

Реальные цены могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

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