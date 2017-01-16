Аварийное судно продадут

Танкер с прошлого года на мели на Каспии

По данным ГМСКЦ, танкер «Аракс», который в ноябре прошлого года вынесло на мель в Каспийском море, находится в прежнем положении, в 20 м от берега в районе мыса Песчаный. Судовладелец полагает продать судно, на данный момент в стадии переговоров о продаже.

Напомним, танкер «Аракс» (судовладелец ООО «Транскаспий», порт приписки Махачкала) вынесло на мель 11 ноября из-за обрыва якорь-цепи. Жертв и пострадавших не было, сигнал бедствия судно не подавало. Первоначально предполагалось снять судно с мели и отбуксировать его в Махачкалу.