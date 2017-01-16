Происшествия за выходные

Потерял ход траулер, неисправность на комплексе паромной переправы в Холмске

По данным ГМСКЦ, утром 15 января в Баренцевом море траулер М-0123 «Жемчужина», (судовладелец СПК РК «Всходы коммунизма», порт регистрации Мурманск, экипаж 31 человек, груз 174 тонн мороженной рыбопродукции), следуя из района промысла в порт Мурманск, произвел намотку на винтрулевую группу и потерял ход. На помощь аварийному судну был направлен буксир «Мурманрыба» ФГБУ «Северный ЭО АСР». До подхода буксира безопасность аварийного судна будет поддерживать траулер М-0124 «Таврический», судовладелец СПК РК «Всходы коммунизма», порт регистрации Мурманск. Погода в районе: ветер юго-западный 10 м/сек, высота волны 2 м.

12 января дизель-электроход «Сахалин-10» ОАО «СахМП» не смог выйти в рейс по причине неисправности комплекса паромной переправы Холмск – Ванино в Холмске – порвался трос подъема-опускания моста парома с причалом. Вечером того же дня мост в аварийном режиме приподняли, и «Сахалин-10» вышел в рейс. После этого на рейд подошел дизель-электроход «Сахалин-8» и встал в ожидании устранения неисправности. В час ночи 13 января все пассажиры с «Сахалина-8» были высажены на берег. С 00-00 13 января над устранением неисправности паромного комплекса работала бригада ремонтников из 8 человек.