Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
16 января 2017
10:14Аварийное судно продадут
13 января 2017
12:58С аварийного судна ТР «Айс Бриз» сняты остатки топлива
11:1615 контейнеров упали за борт cудна Red Cedar
23 декабря 2016
10:26Подал сигнал бедствия, чтобы пополнить запасы
09:58Сорвало с якоря и выбросило на мель
19 декабря 2016
10:04Происшествия за выходные
16 декабря 2016
Иранский сухогруз на мели на ВКМСК
7 декабря 2016
09:56Потерял ход, не дойдя до района промысла
5 декабря 2016
10:40Происшествия за выходные
2 декабря 2016
10:08Инцидент в порту Кавказ
Происшествия Ванино Паромные перевозки Холмск Рыбаки

Происшествия за выходные

16 января 2017, 09:55 / SeaNews / Рейтинг: 189

Потерял ход траулер, неисправность на комплексе паромной переправы в Холмске

По данным ГМСКЦ, утром 15 января в Баренцевом море траулер М-0123 «Жемчужина», (судовладелец СПК РК «Всходы коммунизма», порт регистрации Мурманск, экипаж 31 человек, груз 174 тонн мороженной рыбопродукции), следуя из района промысла в порт Мурманск, произвел намотку на винтрулевую группу и потерял ход. На помощь аварийному судну был направлен буксир «Мурманрыба» ФГБУ «Северный ЭО АСР». До подхода буксира безопасность аварийного судна будет поддерживать траулер М-0124 «Таврический», судовладелец СПК РК «Всходы коммунизма», порт регистрации Мурманск. Погода в районе: ветер юго-западный 10 м/сек, высота волны 2 м.

12 января дизель-электроход «Сахалин-10» ОАО «СахМП» не смог выйти в рейс по причине неисправности комплекса паромной переправы Холмск – Ванино в Холмске – порвался трос подъема-опускания моста парома с причалом. Вечером того же дня мост в аварийном режиме приподняли, и «Сахалин-10» вышел в рейс. После этого на рейд подошел дизель-электроход «Сахалин-8» и встал в ожидании устранения неисправности. В час ночи 13 января все пассажиры с «Сахалина-8» были высажены на берег. С 00-00 13 января над устранением неисправности паромного комплекса работала бригада ремонтников из 8 человек.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
16 января 2017
17:03Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
16:15ЭРА-ГЛОНАСС: кнопка спасения или слежения?
15:51Нептумар номинирован генеральным агентом Sloman Neptun
15:13Судооборот через Суэцкий канал сократилсяSeaNews Club material
14:20Россия приступила к сокращению нефтедобычи
13:39Комментарий Компании Усть-Луга в связи с арестом В.Израйлита
11:09Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 2, 2017
10:14Аварийное судно продадут
09:55Происшествия за выходные
09:4916 января в истории транспортной отрасли
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное