Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
10 января 2017
10:1010 января в истории транспортной отрасли
8 июля 2011
18:31Автопродажи опережают прогнозSeaNews Club material
16 июня 2011
12:01Смесь немецкого с нижегородским SeaNews Club material
24 июня 2010
15:02Производство автомобилей в России упало более чем на 60% SeaNews Club material
23 июня 2010
11:52Калуга ведет переговоры с автопроизводителями SeaNews Club material
17 марта 2010
13:09Вице-премьер о субсидировании автоперевозок на Дальний ВостокSeaNews Club material
11 марта 2010
17:46Автокомпенсация на Дальний ВостокSeaNews Club material
25 февраля 2010
12:27Индийская логистика КамАЗаSeaNews Club material
12 февраля 2010
14:06Mazda выбрала логистического провайдераSeaNews Club material
28 декабря 2009
09:46СВХ для калужских Peugeot/CitroenSeaNews Club material
Автопром Авиаперевозки Автомобильные перевозки

16 января в истории транспортной отрасли

16 января 2017, 09:49 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 193

События и факты

1959 год. на Горьковском автозаводе (ныне АО «ГАЗ») была собрана первая партия легковых 7-местных автомобилей представительского класса «Чайка» (ГАЗ-13).

Это был своеобразный подарок отечественных автомобилестроителей, приуроченный к открытию XXI съезд КПСС. «Чайка» должна была заменить окончательно устаревшие к тому времени ЗИМы. Дизайн машины напоминал образцы американских производителей, в то время законодателей мировой автомобильной моды. «Чайка» оснащалась V-образным 8-цилиндровым двигателем мощностью 195 лошадиных сил, гидроусилителем руля, кнопочным переключателем передач, электрическими стеклоподъемниками, противотуманными фарами и всеволновым радиоприемником с автоматической настройкой.

Разумеется, первые «Чайки» для индивидуального пользования не предназначались. Но были два исключения – одна из машин была подарена Никитой Хрущевым писателю Михаилу Шолохову, а вторая находилась в гараже первого космонавта Юрия Гагарина. Зато «Чайки» очень неплохо продавались за границу – в Финляндию и Западную Европу. Но настоящая вторая жизнь начиналась» после капремонта: они оседали в «Интуристе», ЗАГСах.

24 ноября 1975 года автомобилю ГАЗ-13 был присвоен государственный «Знак качества», который, впрочем, оказался для «Чайки» наградой посмертной – в главном Конструкторском бюро уже были закончены работы над новым автомобилем «ГАЗ-14», который должен был заменить первую «Чайку».

1963 год. Впервые пилотом авиалайнера на международной линии стала женщина - англичанка Ивонн Поуп пилотировала авиарейс из Лондона в Дюссельдорф.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
16 января 2017
17:03Безработные контейнеровозыSeaNews Club material
16:15ЭРА-ГЛОНАСС: кнопка спасения или слежения?
15:51Нептумар номинирован генеральным агентом Sloman Neptun
15:13Судооборот через Суэцкий канал сократилсяSeaNews Club material
14:20Россия приступила к сокращению нефтедобычи
13:39Комментарий Компании Усть-Луга в связи с арестом В.Израйлита
11:09Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 2, 2017
10:14Аварийное судно продадут
09:55Происшествия за выходные
09:4916 января в истории транспортной отрасли
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное