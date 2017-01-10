16 января в истории транспортной отрасли

События и факты

1959 год. на Горьковском автозаводе (ныне АО «ГАЗ») была собрана первая партия легковых 7-местных автомобилей представительского класса «Чайка» (ГАЗ-13).

Это был своеобразный подарок отечественных автомобилестроителей, приуроченный к открытию XXI съезд КПСС. «Чайка» должна была заменить окончательно устаревшие к тому времени ЗИМы. Дизайн машины напоминал образцы американских производителей, в то время законодателей мировой автомобильной моды. «Чайка» оснащалась V-образным 8-цилиндровым двигателем мощностью 195 лошадиных сил, гидроусилителем руля, кнопочным переключателем передач, электрическими стеклоподъемниками, противотуманными фарами и всеволновым радиоприемником с автоматической настройкой.

Разумеется, первые «Чайки» для индивидуального пользования не предназначались. Но были два исключения – одна из машин была подарена Никитой Хрущевым писателю Михаилу Шолохову, а вторая находилась в гараже первого космонавта Юрия Гагарина. Зато «Чайки» очень неплохо продавались за границу – в Финляндию и Западную Европу. Но настоящая вторая жизнь начиналась» после капремонта: они оседали в «Интуристе», ЗАГСах.

24 ноября 1975 года автомобилю ГАЗ-13 был присвоен государственный «Знак качества», который, впрочем, оказался для «Чайки» наградой посмертной – в главном Конструкторском бюро уже были закончены работы над новым автомобилем «ГАЗ-14», который должен был заменить первую «Чайку».

1963 год. Впервые пилотом авиалайнера на международной линии стала женщина - англичанка Ивонн Поуп пилотировала авиарейс из Лондона в Дюссельдорф.