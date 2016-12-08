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Авторынок потерял 11% в 2016 году

13 января 2017, 16:47 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 590

Однако в 2017 году у него есть шансы «вернуться к умеренному росту»

Продажи легковых и коммерческих автомобилей по итогам 2016 года составили почти 1,43 млн единиц. Так, по сравнению с 2015 годом было продано на 11% или на 176,3 тыс. автомобилей меньше.

В декабре продажи сократились по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года на 1% - до 145,7 тыс. единиц. Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что в сравнении «с двузначными цифрами падения в первые 9 месяцев года, — это хороший результат. Рынок в целом по-прежнему нуждается в положительном развороте, но, очевидно, находится в процессе финального поиска дна». Также «АЕБ надеется, что в 2017 году у рынка есть потенциал закончить четырехлетний период падения и вернуться к умеренному росту», - добавил он. По прогнозу АЕБ ожидаемый объем продаж в 2017 году будет равен 1,48 млн автомобилей, то есть на 4% больше, чем в 2016 году.

В декабре Lada продолжает сохранять за собой лидерство – ее объем продаж увеличился по сравнению с декабрем 2015 года на 18% и достиг почти 27,6 тыс. автомобилей. На втором месте – Hyundai с объемом продаж 14 тыс. автомобилей и приростом 12% к декабрю 2016 года. Renault в отчетном месяце поднялось на третью строчку рейтинга, увеличив продажи на 15% до 13,8 тыс. единиц. KIA, таким образом, опустилась на четвертое место. Объемы продаж данной марки в декабре также сократились на 13% по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года, составив 13,2 тыс. автомобилей. Toyota заняла пятую строчку, ее продажи сократились на 7% - до 10,4 тыс. автомобилей.

В декабре существенно увеличили продажи Foton (в 17 раз), Smart (в 4,8 раза), Jaguar (в 3,9 раза) и Isuzu (в 2,1 раза). Значительное падение продаж было отмечено у SsangYong (-99%), Brilliance (-89%), Changan (-78%) и Geely (-78%).

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