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Импорт цитрусовых вырос на 4%

13 января 2017, 15:32 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 640

Импорт продовольственных товаров по итогам 11 месяцев 2016 года

В январе-ноябре 2016 года российский импорт свежего и мороженого мяса снизился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 15,6% и составил 557,7 тыс. тонн. При этом, по итогам 12 месяцев значительно увеличился в процентном отношении импорт изделий и консервов из мяса – плюс 10,5% к уровню прошлого года, до 18,9 тыс. тонн. Стоит отметить, что в январе-октябре динамика по отношению к тому же периоду прошлого года была отрицательной.

Поставки мяса птицы на российский рынок сократились на 12,7% до 201,5 тыс. тонн, свежей и мороженой рыбы – на 10,8% до 320,4 тыс. тонн.

Импорт молока и сгущенных сливок, по данным ФТС РФ, вырос в отчетном периоде на 14,3% и достиг 211,5 тыс. тонн. Продолжает расти импорт сливочного масла, которого в январе-ноябре прошедшего года было ввезено 89,4 тыс. тонн – на 3,1% больше, чем годом ранее.

Ввоз цитрусовых по итогам 11 месяцев вырос на 3,9% и составил 1,18 млн тонн. Напомним, что в январе-октябре динамика по отношению к аналогичному периоду 2015 года была отрицательной – минус 5,9%.

Импорт сахара-сырца в январе-ноябре 2016 года просел по отношению к уровню 2015 года на 49,2%, составив всего 257,1 тыс. тонн. Белого сахара также было ввезено значительно меньше – импорт упал на 31,5%, до 245,7 тыс. тонн.

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