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бункеровка

Обзор мирового рынка бункеровки

13 января 2017, 13:40 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 479
Топливо подешевело в большинстве исследуемых портов. Только в Пирее подорожали и мазут, и газойль, но не значительно. На 2 неделе года наблюдается снижение цен на бункерное топливо в большинстве исследуемых портов.
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