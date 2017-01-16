С аварийного судна ТР «Айс Бриз» сняты остатки топлива

В общей сложности 168 тонн нефтепродуктов

На днях была произведена операция по снятию остатков топлива с аварийного судна ТР «Айс Бриз», судовладелец ООО «Рефкамфлот» (порт приписки Петропавловск-Камчатский), севшего на мель у острова Шумшу (Курильская гряда) во Втором Курильском проливе в начале декабря 2016 года, сообщает пресс-служба Тихоокеанского управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования.

Остатки топлива были сняты на сборщик льяльных вод (СЛВ-313) компании ООО «Экология Плюс». От СЛВ к аварийному судну была протянута шланголиния, посредством которой остатки ГСМ были откачаны вначале с основного танка, затем из расходных цистерн, находящихся в машинном отделении.

В общей сложности с борта аварийного судна было снято 168 тонн нефтепродуктов, что исключило возможность существенного загрязнения ими прилегающей морской акватории в случае разрушения корпуса судна и топливных танков.

Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора продолжает проверку обстоятельств случившегося инцидента, выясняется степень виновности экипажа и судовладельца для последующих процессуальных действий, исходя из требований действующего природоохранного законодательства