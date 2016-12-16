Компании «Сахалин Энерджи» и «Газпром Маркетинг и Трейдинг» подписали соглашение

О долгосрочном фрахтовании танкера для перевозки СПГ

Компании «Сахалин Энерджи» и «Газпром Маркетинг и Трейдинг» («ГМиТ») подписали соглашение на предоставление танкера-газовоза «Река Обь» в тайм-чартер сроком на 10 лет, информирует пресс-служба «Сахалин Энерджи»

Подписи под документом поставили Андрей Охоткин, коммерческий директор «Сахалин Энерджи», и от имени «ГМиТ» Райан Макгукин, начальник коммерческого отдела морских грузоперевозок «Gazprom Global LNG Limited».

Газовоз «Река Обь» в настоящее время находится в краткосрочном чартере у «Сахалин Энерджи» и успешно выполняет свои функции в соответствии с высокими требованиями морской индустрии. В 2015 году «Сахалин Энерджи» объявила тендер на предоставление в долгосрочный фрахт танкера-газовоза ледового класса начиная с 2018 года, который выиграла компания «ГМиТ».

Андрей Охоткин подчеркнул, что на судне работают российские моряки, выпускники профильных учебных заведений, и это является подтверждением серьезной работы, которую проводит «Сахалин Энерджи» в области привлечения российских специалистов и предприятий к работе в проекте. Пример этого контракта - очередное тому подтверждение.

Как отметил Райан Макгукин, это еще один пример деловых партнерских отношений, которые сложились между компаниями.

Газовоз «Река Обь» оборудован грузовыми танками мембранного типа грузовместимостью 149 700 куб. м. Судно полностью приспособлено для эксплуатации при низких температурах и имеет ледовый класс 1A FS, что позволяет ему максимально эффективно работать в ледовых условиях. Это является одним из основных требований для круглогодичной транспортировки сжиженного газа с терминала отгрузки СПГ проекта «Сахалин-2» в порту Пригородное.

На газовозе действует система управления безопасностью, обеспечивающая надежную эксплуатацию судна. Кроме того, экипаж судна постоянно совершенствует навыки по безопасному выполнению работ, включая готовность к аварийным ситуациям.