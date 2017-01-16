15 контейнеров упали за борт cудна Red Cedar

Во время шторма

Контейнеровоз Red Cedar потерял 15 контейнеров во время шторма в Северном море возле острова Тессел (Нидерланды), сообщает Maritime Herald. Судно направлялось в Антверпен из Гамбурга. Причиной падения 15 контейнеров за борт стала плохая погода. Согласно перечню грузов, в контейнерах находился неопасный груз. После инцидента контейнеровоз Red Cedar изменил курс, чтобы не растерять оставшийся груз и укрепить устойчивость. Экипаж помощь местных властей не запросил и справился своими силами.

Для обнаружения упавших за борт контейнеров по сообщенным координатам отправился буксир-спасатель Guardian. Местные власти направили навигационные предупреждения об опасности возле острова Тессел.

Во время происшествия люди не пострадали, окружающей среде ущерб не нанесен.