Первый рейс ледокола «Новороссийск»

Из Большого порта Санкт-Петербург в Белое море

Ледокол «Новороссийск» вышел в первый рабочий рейс

12 января новый дизель-электрический ледокол «Новороссийск» проекта 21900М отправился в первый рабочий рейс.

Ледокол вышел из морского порта Большой порт Санкт-Петербург по направлению в Белое море. В начале февраля «Новороссийск» приступит к работе по ледокольному обеспечению судов, следующих в/из морские порты Кандалакша и Архангельск. Всего «Новороссийск» преодолеет около 2,7 тысяч морских миль.

В ходе перехода новый дизель-электрический ледокол совершит технический заход в морской порт Мурманск, кроме того осуществит проводку балкера ZHEHAT 2.

В Белом море «Новороссийск» будет осуществлять ледокольные проводки крупнотоннажных судов в ледовых условиях.