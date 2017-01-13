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Первый рейс ледокола «Новороссийск»

13 января 2017, 10:34 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 534

Из Большого порта Санкт-Петербург в Белое море

Ледокол «Новороссийск» вышел в первый рабочий рейс

12 января новый дизель-электрический ледокол «Новороссийск» проекта 21900М отправился в первый рабочий рейс.
Ледокол вышел из морского порта Большой порт Санкт-Петербург по направлению в Белое море. В начале февраля «Новороссийск» приступит к работе по ледокольному обеспечению судов, следующих в/из морские порты Кандалакша и Архангельск. Всего «Новороссийск» преодолеет около 2,7 тысяч морских миль.

В ходе перехода новый дизель-электрический ледокол совершит технический заход в морской порт Мурманск, кроме того осуществит  проводку балкера ZHEHAT 2.

В Белом море «Новороссийск» будет осуществлять ледокольные проводки крупнотоннажных судов в ледовых условиях.

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