Ванино Росморпорт Изменение в руководстве Ванинского филиала 13 января 2017, 10:01 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 394 Приказом ФГУП «Росморпорт» от 30.12.2016 № 1206/к на должность директора Ванинского филиала ФГУП «Росморпорт» с 01 января 2017 года переведен Мороз Евгений Васильевич, ранее занимавший должность заместителя директора Ванинского филиала ФГУП «Росморпорт». Оцените статью: 0