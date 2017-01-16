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Ванино Росморпорт

Изменение в руководстве Ванинского филиала

13 января 2017, 10:01 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 393

Приказом ФГУП «Росморпорт» от 30.12.2016 № 1206/к на должность директора Ванинского филиала ФГУП «Росморпорт» с 01 января 2017 года переведен Мороз Евгений Васильевич, ранее занимавший должность заместителя директора Ванинского филиала ФГУП «Росморпорт».

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