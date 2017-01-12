SM Group открыла новую контейнерную линию

Запуск отметили в бывшем офисе Hanjin Shipping

Компания SM Group запускает новейшую в мире контейнерную линию, созданную на основе бизнеса Hanjin Shipping, сообщает MarEx.

На церемонии, которая прошла в бывшем офисе Hanjin Shipping в Сеуле, 200 сотрудников, большинство которых выходцы из Hanjin Shipping, присоединились к президенту SM Line, чтобы отметить запуск нового сервиса.

SM, или Samra Midas Group, приобрела операции Hanjin на тихоокеанском и азитском маршрутах и сейчас находится в процессе приобретения 21 судна. Первый рейс ожидается в марте.

Также SM Line может объединиться с компаниями Hyundai Merchant Marine, Sinokor Merchant Marine и Heung-a Shipping с целью создания альянса для совместного использования малых судов.

При удачном раскладе компания SM Line планирует увеличить свой флот до 110 тыс. TEU. Это позволит ей войти в двадцатку крупных мировых перевозчиков.

Изначально SM Group намеревалась приобрести операции Hanjin, используя поддержку Korea Line, но в начале этого месяца правление и акционеры Korea Line проголосовали против из-за нехватки опыта в контейнерном бизнесе и трудностями, с которыми сталкивается отрасль. Поэтому SM Group приступила к созданию нового юридического лица с целью покупки активов Hanjin напрямую.