Участники рынка не спешат входить в рынок

Фрахтовый рынок Азовского моря

На текущей неделе фрахтовый рынок Азовского региона продолжает снижаться. После длительных праздников, большинство игроков рынка не спешат входить на рынок, предпочитая осмотреться вокруг и почувствовать новые тенденции. Поэтому на рынке не так много доступных грузов. По данным судового брокера Руфко, на этой неделе ставки из портов Азовского моря – Ростова на порты Мраморного моря установились на уровне $23-24 за тонну.

Ставки на порты юго-восточной части Черного моря составляют $21-22 за тонну. Из-за крайне плохой погоды в Стамбуле, в течение двух дней Босфорский пролив был закрыт, что привело к скоплению судов. Такая ситуация может привести к задержкам и дефициту тоннажа в регионе, что подтолкнет вверх в течение некоторого времени уровень фрахта.

Напоминаем, что приводимые ставки являются среднерыночными. Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.