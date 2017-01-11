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Итоги работы АО «Восточный Порт»

12 января 2017, 15:09 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 172

В 2016 году

Крупнейший в России угольный стивидор АО «Восточный Порт», входящий в состав портового угольного холдинга ООО «Управляющая портовая компания», подвел итоги работы в 2016 году. «Восточный Порт» перевалил 23,5 млн. тонн угля и установил новый для России рекорд объемов перевалки угля одним предприятием за один календарный год. Рост грузооборота  к 2015 году составил 3,4% (778 тыс. тонн), сообщили SeaNews в компании.

«Достигнутый показатель - результат многолетней инвестиционной программы, начатой в 2011 году. Рост показателей грузооборота порта продолжится, в том числе, после ввода в эксплуатацию в 2017 году Третьей очереди порта», - комментирует управляющий директор АО «Восточный Порт» Анатолий Лазарев.

В декабре 2016 года «Восточный Порт» переработал 1,9 тыс. тонн угля (+1% к результатам декабря 2015 года) - максимальный показатель за всю историю предприятия для данного месяца, когда обработка смерзшегося угля занимает больше времени.

За 2016 год стивидорная компания выгрузила 324 тыс. полувагонов с углем, из них более 190 тыс. (60%) вагонов повышенной грузоподъемности.  Максимальное количество выгруженных вагонов за сутки за всю историю порта было зафиксировано в ноябре 2016 года - 1050 вагонов (более 70 тыс. тонн угля). На причалах порта погружено 526 судов, из них 235 (45%) сухогрузов типа panamax и 23 (4,4%) типа capesize.  

Лидером среди стран-грузополучателей угольной продукции «Восточного Порта» стала Южная Корея, на нее пришлось 41% от грузооборота. Второе место в списке грузополучателей занимает Япония (26%), третье - Китай (11%).
Традиционно важной для порта является ответственность в сфере экологической безопасности. Общая сумма инвестиций АО "Восточный Порт" в природоохранные мероприятия в 2016 году составила 32,3 млн. рублей. Средства были направлены на повышение эффективности систем пылеподавления в местах пересыпа угля, очистки почвы, сточных и ливневых вод. Результаты экологического мониторинга, который регулярно проводится аккредитованными лабораториями, показали улучшение показателей порта, все взятые нормы соответствовали нормам.  В декабре 2016 года АО «Восточный Порт» и администрация Находкинского городского округа подписали соглашение о сотрудничестве в сфере экологической безопасности на 5 лет.

Увеличение производственных показателей АО «Восточный Порт» значимо не только для предприятия, но и для всего региона в целом, ведь компания является крупнейшим налогоплательщиком Приморского края. Отчисления стивидорной компании в краевой и местный бюджеты по итогам 2016 года составили почти 4 млрд рублей.
В декабре 2016 года АО «Восточный Порт» стало резидентом Свободного порта Владивосток с инвестиционным проектом строительства Третьей очереди углепогрузочного комплекса в Находкинском городском округе. Объем инвестиций в проект в рамках договора с Корпорацией развития Дальнего Востока составит 17,2 млрд рублей с перспективой создания 619 рабочих мест.

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