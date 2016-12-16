Три германских верфи создают альянс

И начинают совместную работу 1-го февраля

Компании German Dry Docks (GDD), BREDO Dockgesellschaft (BREDO) и Mützelfeldwerft планируют создать альянс под названием German Dry Docks Group, который начнет действовать с 1 февраля этого года, сообщается на официальном сайте GDD.

Компании сохранят свою независимость и продолжат работу под своими названиями. Альянс сможет предложить сервис в германии по той же цене, но с лучшим качеством.

«Раньше верфям приходилось отказываться от заказов, если доки были заняты. Сейчас, объединившись, мы сможем предложить более высокую пропускную способность доков и мгновенное реагирование на изменение нагрузок», - отметил управляющий директор компании BREDO.

В дополнение альянс German Dry Docks Group включает в себя компанию MWB Power с сервисом по обслуживаю двигателей, а также компании German Ship Repair и Rotterdam Ship Repair в сегменте ремонта в гаванях и навигационном ремонте.