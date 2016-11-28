Распоряжение по морскому порту Сабетта

На сайте АМП Западной Арктики опубликовано распоряжение капитана морского порта Сабетта от 10 января 2017 года №01/2017 «О введении ограничений по режиму ледового плавания в морском порту Сабетта». Согласно распоряжения , в связи с интенсивным нарастанием ледового покрова на акватории морского порта Сабетта и превышением его толщины 70 см установить с 12 января 2017 года следующие ограничения по режиму ледового плавания в морском порту Сабетта, включая акватории удалённых участков №2 (Салмановское (Утреннее) НГКМ) и №3 в районе мыса Каменный.

- барже-буксирные составы - не допускаются к плаванию во льдах;

- суда без ледовых усилений, суда с категориями Ice1, Iсе2, Iсе3 - не допускаются к плаванию во льдах;

- суда с ледовым классом Агс4 - допускаются к плаванию во льдах только под проводкой ледокола;

- суда с ледовым классом Агс5 - допускается плавание под проводкой ледокола или самостоятельно, по разрешению и рекомендациям ледокола.

Напомним, что ранее суда класса Ice3 могли осуществлять движение в порту в сопровождении ледокола. Режим ледокольной проводки судов в порту Сабетта начал действовать в начале ноября прошлого года. Также отметим, что в настоящее время вывоз нефти с морского терминала «Ворота Арктики» осуществляется судами Совкомфлот зафрахтованные Газпром нефть ледового класса Arc7 и дедвейтом 38–42 тыс. т, специально построенными для этого проекта. Первый рейс арктический челночный танкер «Штурман Альбанов» совершил 16 сентября 2016 года.