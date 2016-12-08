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Контейнерные перевозки Hyundai Merchant Marine

Новый консорциум HMM+K2

12 января 2017, 12:12 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 262

На внутриазиатском трейде

Компания Hyundai Merchant Marine (HMM) подписала меморандум о взаимопонимании с двумя линейными перевозчиками с целью создания консорциума в организации перевозок на внутриазиатском трейде.  Бизнес-партнерами  HMM стали Heung-A Shipping и Sinokor Merchant Marine. В следующем месяце три компании, создав консорциум  HMM+K2, намереваются подписать главный контракт, в то время как совместное использование судов планируется начать в марте.

Соглашение предусматривает совместные операции по перевозкам в Японию, Китай, Юго-Восточную и Юго-Западную Азию, а также инвестиции в портовые проекты. Сотрудничество укрепит позиции перевозчиков в отрасли в условиях кризиса рынка. 

«Соглашение будет способствовать росту конкурентоспособности HMM с крупными грузоотправителями, давая им полный доступ к внутриазиатским маршрутам компаний Heung-A и Sinokor, включая маршруты между Южной Кореей, Японией и Китаем, - отметил CEO компании HMM Ю Чанг-Кеун. – Консорциум приведет к экономии средств и улучшит обслуживание клиентов компаний Heung-A и Sinokor, а также исправит слабые стороны в трехсторонних сервисах"

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