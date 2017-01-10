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нефть КТК

Рекорды КТК

12 января 2017, 11:07 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 224

И  финишная прямая реализации Проекта расширения

В 2016 году в систему Каспийского Трубопроводного Консорциума было принято 44 317 580 тонн углеводородного сырья – это абсолютный рекорд годовой прокачки за всю историю деятельности КТК. Из этого объема 40 819 897 тонн – это нефть казахстанских грузоотправителей (в том числе 803 362 тонны – нефть месторождения Кашаган); 3 497 683 тонны нефти принадлежит российским грузоотправителям (в том числе 634 711 тонны – с месторождения им. В. Филановского и 110 328 тонн – с месторождения им. Ю. Корчагина).

За первую декаду января 2017 года на Морском терминале КТК отгружено 1 106 483 тонны нефти, из которых 1 021 613 тонн – казахстанская нефть и 84870 тонн – нефть российских месторождений.

В минувшем году в рамках реализуемого Консорциумом Проекта расширения мощности нефтепроводной системы Тенгиз – Новороссийск был завершен объем работ по реконструкции и увеличению общей вместимости нефтехранилищ Резервуарного парка Морского терминала КТК с 700 тыс. тонн до 1 млн тонн, введена в эксплуатацию новая нефтеперекачивающая станция А-НПС-4, произведено заполнение нефтью и начаты комплексные опробования А-НПС-4A,  еще нескольких станций – НПС-8, НПС-5 и А-НПС-5A подготовлены к заполнению нефтью.

Кроме того, на Морском терминале КТК был введен в эксплуатацию после кардинальной реконструкции Главный центр управления (ГЦУ) с новой SCADA – системой управления и сбора данных, в режиме онлайн прослеживающей все этапы сложного процесса транспортировки нефти на протяжении всего маршрута Тенгиз – Новороссийск, от приема сырья на узлах учета до погрузки на танкеры.

В наступившем году специалисты Консорциума планируют полностью завершить Проект расширения и вывести пропускную способность трубопроводной системы на проектную мощность – 67 млн тонн нефти в год с применением антифрикционных присадок (АФП).

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