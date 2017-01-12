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Паромные перевозки

«АСЗ» построит паромы для переправы Ванино-Холмск

12 января 2017, 10:46 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 229

Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев

Правительство РФ приняло решение предоставить бюджетные инвестиции за счёт ассигнований федерального бюджета в размере 5544 млн рублей на софинансирование строительства двух автомобильно-железнодорожных паромов для эксплуатации на линии Ванино – Холмск, которая связывает остров Сахалин с Хабаровским краем.В рамках ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)" предусмотрены средства на взнос в уставный капитал публичного акционерного общества "Государственная транспортная лизинговая компания" (ПАО "ГТЛК"), в целях лизинга автомобильно-железнодорожных паромов для эксплуатации на линии Ванино – Холмск.

Согласно постановлению ПАО "ГТЛК" получит бюджетные инвестиции за счёт ассигнований федерального бюджета в размере 5544 млн рублей на софинансирование строительства двух автомобильно-железнодорожных паромов для эксплуатации на линии Ванино – Холмск.

Эти средства выделены в счёт оплаты дополнительно размещаемых в установленном порядке акций ПАО "ГТЛК" по номинальной стоимости в 2016 году в количестве 356 566 штук, в 2017 году в количестве 197 834 штук.

Решение принято с целью обновления действующего флота, поддержку и развитие отечественного судостроения.

"Амурский судостроительный завод" (АСЗ) построит для "Государственной транспортной лизинговой компании" два парома для переправы Ванино—Холмск. Контракт подписан на правах госзакупки у единственного поставщика.

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