Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
12 января 2017
10:46«АСЗ» построит паромы для переправы Ванино-Холмск
10 января 2017
11:29Новый паром на СПГ
9 января 2017
10:269 января в истории транспортной отрасли
2 декабря 2016
10:08Инцидент в порту Кавказ
1 декабря 2016
15:35Предупреждение операторам
24 ноября 2016
13:40Паром на СПГ для Viking Line
10 ноября 2016
13:34DFDS предложит автоперевозчикам варианты
14 октября 2016
14:52«Балтийск» вернулся на линию
09:50Новая круизная линия Владивосток – Китай – Япония – Южная Корея
6 июля 2011
19:24Украина и Турция договорились о паромных перевозкахSeaNews Club material
Паромные перевозки Пассажирские перевозки

12 января в истории транспортной отрасли

12 января 2017, 10:13 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 220

События и факты

1900 год. Генри Форд создал свой первый коммерческий автомобиль. Годом ранее Генри Форд, отказавшись от высокооплачиваемой работы и выгодных карьерных предложений, уволился с работы, чтобы целиком посвятить себя созданию автомобилей. При поддержке нескольких спонсоров, вложивших деньги, он основал Detroit Automobile Company. А далее процитируем самого Форда: "У всех была одна мысль: набирать заказы и продавать как можно дороже. Главное было – нажить деньги. Так как я на своём посту инженера не имел никакого влияния, то скоро понял, что новая компания была не подходящим средством для осуществления моих идей, а исключительно лишь денежным предприятием, которое приносило, к тому же, мало денег." В 1902 году Форд ушел из компании. Интересно, что после его ухода Detroit Automobile Company преобразовалась в марку Cadillac.

1945 год.  На станции Вильнюс-Пассажирский произошло крушение товарного поезда № 984 с взрывчатым грузом. В результате взрывов и пожара уничтожены 47 товарных вагонов, паровоз, электростанция, депо и ряд служебных зданий. Погибли 94 человека, ранены 311.

2004 год. Самый большой на тот момент океанический лайнер "Queen Mary 2" совершил свое первое плавание через Атлантический океан.

2009 год. У берегов индонезийского острова Сулавеси затонул паром «Тератей Прима», погибли более двухсот человек.

Оцените статью:

0
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
12 января 2017
17:09SM Group открыла новую контейнерную линию
16:18Участники рынка не спешат входить в рынок
15:09Итоги работы АО «Восточный Порт»
14:24Три германских верфи создают альянс
13:48Распоряжение по морскому порту Сабетта
13:04Шанхай – 37 миллионов TEU в 2016 годуSeaNews Club material
12:12Новый консорциум HMM+K2
11:07Рекорды КТК
10:46«АСЗ» построит паромы для переправы Ванино-Холмск
10:1312 января в истории транспортной отрасли
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное