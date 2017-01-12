12 января в истории транспортной отрасли

События и факты

1900 год. Генри Форд создал свой первый коммерческий автомобиль. Годом ранее Генри Форд, отказавшись от высокооплачиваемой работы и выгодных карьерных предложений, уволился с работы, чтобы целиком посвятить себя созданию автомобилей. При поддержке нескольких спонсоров, вложивших деньги, он основал Detroit Automobile Company. А далее процитируем самого Форда: "У всех была одна мысль: набирать заказы и продавать как можно дороже. Главное было – нажить деньги. Так как я на своём посту инженера не имел никакого влияния, то скоро понял, что новая компания была не подходящим средством для осуществления моих идей, а исключительно лишь денежным предприятием, которое приносило, к тому же, мало денег." В 1902 году Форд ушел из компании. Интересно, что после его ухода Detroit Automobile Company преобразовалась в марку Cadillac.

1945 год. На станции Вильнюс-Пассажирский произошло крушение товарного поезда № 984 с взрывчатым грузом. В результате взрывов и пожара уничтожены 47 товарных вагонов, паровоз, электростанция, депо и ряд служебных зданий. Погибли 94 человека, ранены 311.

2004 год. Самый большой на тот момент океанический лайнер "Queen Mary 2" совершил свое первое плавание через Атлантический океан.

2009 год. У берегов индонезийского острова Сулавеси затонул паром «Тератей Прима», погибли более двухсот человек.