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грузооборот Контейнерный терминал зерновые Контейнерный рынок 2016

Грузы «Дела»

12 января 2017, 09:40 / SeaNews / Лилия Аксенова Рейтинг: 342

Итоги 2016 года

ООО «ДелоПортс», владеющее стивидорными активами Группы компаний «Дело» (контейнерный терминал НУТЭП, зерновой терминал КСК и бункерная компания ТОС), по итогам 2016 года увеличило грузооборот на 10% до 6 млн тонн.
Более половины от всего грузооборота компании ДелоПортс приходится на зерновые грузы, оборот которых за отчетный год увеличился на 18,2% -до 3,3 млн тонн. По данным компании, наибольший объем отгрузки зерна был зафиксирован в октябре – 422,5 тыс. тонн.

Рост доли груженых контейнеров позволило Делопортс нарастить обработку контейнеризированных грузов - на 22,3%, до 2,4 млн тонн.

На фоне частичного восстановления контейнерного рынка контейнерный терминал «НУТЭП» по итогам отчетного года обработал  233 479 TEU - на 14,8 % больше по сравнению с 2015 годом. По данным компании, рекордный объем перевалки контейнеров на терминале был зафиксирован в апреле, когда было обработано 25 521 TEU.

По остальным сегментам грузооборота динамика отрицательная. По итогам  2016 года перевалка генеральных грузов и ро-ро грузов снизилась на 27,3% (до 189 тыс. тонн) и на 80,6% (до 79 тыс. тонн) соответственно. В штучном эквиваленте Ро-Ро операции показали снижение на 50% и составили 11 989 единиц.

Бункерная компания «ТОС», специализирующаяся на бункеровке судов всеми видами топлива в порту Новороссийск, снизила объем продаж бункерного топлива в 2016 году на 68,4%,  до 31 тыс. тонн.

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