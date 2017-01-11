В срок и в полном объеме

О работе компании «Союзхимтранс-Авто» в дни экстремальных холодов

Аномальные морозы, которые сковали несколько регионов нашей страны, стали настоящим испытанием для людей и техники. Но как бы то ни было свои задачи многие компании-перевозчики даже в морозные новогодние каникулы выполнили без срывов и в срок.

О том, как справлялась с первоочередными обязательствами в суровых погодных условиях компания «Союзхимтранс-Авто», рассказал руководитель службы маркетинга и продаж Алексей Квятковский:

- Наша компания занимается автомобильными контейнерными перевозками, а также перевозками опасных и негабаритных грузов. В настоящий момент в нашем оперативном управлении находится более 360 автомобилей. Основной маршрут в морозные праздничные дни – Санкт-Петербург-Москва. Другие направления были представлены менее выраженно.

Грузы перевозились в штатном режиме. Благодаря используемому высококачественному топливу и сменному режиму работы водителей удалось не допустить сбоев. Некоторые автомобили работали бесперебойно, то есть не глушились на протяжении всех морозных дней.

Со своими обязательствами справились, так как все было грамотно спланировано и нагрузка во время праздников была ниже чем обычно.