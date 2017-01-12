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Уголь итоги Ростерминалуголь

Погрузкой 18-миллионной тонны угля

11 января 2017, 14:01 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 277

Подвело итоги своей работы в 2016 году АО «Ростерминалуголь»

АО «Ростерминалуголь», крупнейший на Балтике специализированный угольный порт, входящий в состав портового угольного холдинга России ООО «Управляющая портовая компания», продолжил традицию ежегодного увеличения грузооборота экспортных поставок российского угля. На этот раз достигнут рубеж в 18 млн. тонн, что на 3,4% превысило грузооборот порта в 2015 году.

Погрузка 18-миллионной тонны в конце декабря прошла по прямому варианту с использованием введенной в эксплуатацию 16 декабря 11-й пересыпной станции (ПС-11) – это лучший пример результатов непрерывной модернизации терминала. Новая пересыпная станция позволяет задействовать одновременно два вагоноопрокидывателя для выгрузки вагонов с углем, требующим доведения до контрактной фракции перед погрузкой на судно.

Отметим, что 2016 год в целом для АО «Ростерминалуголь» получился богатым на достижения, которых удалось добиться за счет высокой автоматизации производственных процессов и постоянного технологического развития. Общий объем перевалки угля с момента основания порта превысил 120 млн. тонн, достигнуты рекордные технические показатели:

- максимальная выгрузка вагонов составила 1021 за сутки и 539 за смену;

- на теплоход «Magsenger 6» была погружена самая большая судовая партия – 108 872 тонны.

По итогам года количество обработанных вагонов выросло до 252 тыс. единиц, для сравнения – 244 тыс. в 2015 году. В течение года порт принял 283 судна. Из вставших под погрузку угля судов, как и в 2015 году, большая часть относилась к типу panamax (69,6%), при этом технические возможности порта обеспечили погрузку широкого круга судов от handymax (7,42%) до post-panamax (9,19%). Рост грузооборота, увеличение количества выгруженных вагонов и погрузка судов высокой грузоподъемности обеспечивается увеличением производительности ключевых узлов и элементов технологической цепочки порта, а также использованием более рациональных маршрутов выгрузки угля из вагонов на склад и его последующей погрузки на суда. Например, ПС-11, использующая прямой вариант выгрузки, ускоряющий процесс, одновременно производит двухступенчатую очистку угля от механических примесей, что гарантирует потребителям стабильно высокое качество продукта.

Крупнейшими экспортными направлениями отгрузки угля через АО «Ростерминалуголь» остаются Нидерланды, Германия, Великобритания и Турция. Кроме того, в 2016 году были успешно осуществлены отгрузки на новые рынки - в Малайзию, Китай и Чили. Потребители в этих странах сделали выбор в пользу порта в Усть-Луге, поскольку именно он обеспечивает наиболее качественную и эффективную по срокам и стоимости логистическую цепочку поставки угля из Кузбасса до конечных рынков.

Производственные достижения АО «Ростерминалуголь» способствуют развитию социальной сферы Кингисеппского района Ленинградской области. По итогам работы в 2016 году налоговые платежи предприятия в бюджет Ленинградской области составили порядка 2,25 млрд рублей. В течение 2014-2016 годов в повышение экологической безопасности предприятия инвестированы более 200 млн. рублей. Терминал оснащен современными системами пылеподавления, ветрозащиты и очистки ливневых вод. Экологическая безопасность порта осуществляется в соответствие с международным стандартом ISO 14001:2004 «Системы экологического менеджмента». В наступившем 2017 году продолжится финансирование ряда экологических проектов на территории региона, запланированных согласно долгосрочной программе повышения экологической безопасности, разработанной предприятием по инициативе ООО «Управляющая портовая компания», единоличного исполнительного органа АО «Ростерминалуголь».

«Наряду с новым уровнем перевалки угля и вводом новой пересыпной станции в 2016 году мы реализовали ещё ряд столь же значимых проектов, важных для дальнейшего развития терминала. Был проведен ремонт 2-го причала, осуществлена масштабная реконструкция очистных сооружений. В рамках проекта повышения автономности работы порта предусмотрены резервные накопительные емкости для воды, обеспечивающие бесперебойную работу порта в течение двух суток», - отметил управляющий директор АО «Ростерминалуголь» Евгений Корбан.

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