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негабаритные и тяжеловесные грузы

Уникальная транспортировка по СМП

11 января 2017, 13:19 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 454

Из порта Санкт-Петербург в порт Восточный

Специалисты ЗАО «СММ» успешно завершили уникальную транспортировку двух контейнерных перегружателей типа STS в собранном виде массой по 830 тонн каждый по Северному морскому пути из порта Санкт-Петербург в порт Восточный, сообщили SeaNews в пресс-службе предприятия.

ЗАО «СММ», как ведущий отечественный производитель тяжелого грузоподъемного оборудования, также является единственной компанией в России, имеющей опыт организации транспортировок негабаритного и сверхтяжелого кранового оборудования по Северному морскому пути.

В апреле 2016 году компания выиграла международный тендер на организацию транспортировки двух контейнерных перегружателей в собранном виде из АО «Петролеспорт» (порт Санкт-Петербург) в ООО «Восточная стивидорная компания» (порт Восточный).

В кратчайшие сроки была выполнена работа над сложнейшим спецпроектом, включающим разработку проекта подготовки оборудования к морской транспортировке, расчет и изготовление временных элементов усиления металлоконструкций, расчет нагрузок при погрузке/выгрузке, размещения и крепления на борту судна. Уже в конце октября 2016 года оборудование было  погружено двумя судовыми кранами грузоподъемностью по 700 т каждый на специализированное судно, и через 31 сутки судно успешно пришвартовалось в порту назначения.

Данная транспортировка не имеет аналогов в мире, представляет повышенную сложность и является уникальной по многим параметрам. Перевозимый груз относится к крупногабаритным тяжеловесным грузам общей массой более 1600 т. Важно отметить, что данный тип кранового оборудования изначально не предназначен для погрузки вертикальным крановым методом Lo-Lo (Lift-on-Lift-off). Однако специалистами компании в ходе сложных инженерных и конструкторских расчетов было найдено  решение для погрузки перегружателей данным методом. В кратчайшие сроки были изготовлены и поставлены специальные временные элементы усиления металлоконструкций контейнерных перегружателей, предназначенные для исключения возможной деформации при погрузке, транспортировке и выгрузке. Общий вес элементов металлоконструкций составил более 180 тонн. На палубе судна были приварены рельсы, на которые судовые краны установили один из перегружателей. Второй перегружатель для устойчивости судна разместили в трюме. Конструкции перевозимого оборудования возвышались над корпусом судна, значительно ограничивая зону видимости поверхности моря с места управления судном, а также создавая значительную дополнительную площадь парусности.

Все перечисленные параметры были учтены специалистами ЗАО «СММ» при разработке проекта транспортировки. Как исполнитель по заключенному договору и согласно его условиям, все риски по реализации проекта ЗАО «СММ» взяло на себя.

Во время реализации проекта не обошлось без сложностей. Специалисты ЗАО «СММ» обнаружили неточности в расчетах, предоставленных производителем кранового оборудования. Данные неточности привели к деформации временных элементов усиления металлоконструкций при погрузке. Специалисты компании были вынуждены незамедлительно остановить процесс погрузки. В течение суток конструкторский отдел ЗАО «СММ» собственными силами провел новые проверочные расчеты, не допустив срыва всей операции. В кратчайшие сроки было запущено производство обновленных усиливающих элементов металлоконструкций. Более 20 рабочих в 2 смены производили монтаж металлоконструкций, делая все возможное, для того, чтобы судно вышло в пункт назначения как можно быстрее.

В результате целенаправленных действий специалистов компании, преодолевая возникшие в ходе работ сложности,  судно было подготовлено к выполнению уникального рейса. По Северному Морскому Пути судно шло в караване под проводкой атомного ледокола «50 лет Победы». 

Специалисты ЗАО «СММ» успешно выгрузили контейнерные перегружатели,  демонтировали усиливающие элементы металлоконструкций, провели пуско-наладочные работы и передали оборудование ООО «Восточная стивидорная компания» в состоянии эксплуатационной готовности согласно условиям договора, подписав Акт выполненных работ 21 декабря 2016 года. 

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