Морское судно арестовано за долги

В Ростовской области

На исполнении в Азовском районном отделе судебных приставов Управления ФССП России по Ростовской области находится исполнительное производство об обращении взыскания на заложенное имущество должника-компании в пользу одного из банков, информирует пресс-служба регионального управления.

Судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства уведомил руководство должника-компании о необходимости исполнения решения суда. Однако руководство должника-компании в срок, установленный для добровольного исполнения, требования исполнительного документа не удовлетворило.

Судебный пристав совершил выход по месту нахождения должника-организации и составил акт описи и ареста на имущество, принадлежащее этой компании, а именно морское судно-нефтерудовоз отечественного производства. Согласно решению суда, стоимость арестованного имущества составляет 103 млн рублей.

Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение представителю взыскателя по доверенности в Азове.