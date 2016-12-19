Логин:
Пароль: 
Забыли?Запомнить
Регистрация/Демо-доступ
Home ЛентаТемыЗаказные исследования и отчетыПодписка SeaNewsЖурнал Freight.ru RusEng
НовостиОперативная аналитикаЭкспертное мнениеФотоотчетыПресс-релизыВакансииМероприятия
Подписка Закладка поиск  
На эту тему:
19 декабря 2016
17:53Опубликовано решение Верховного суда
1 декабря 2016
14:35О решении Верховного суда по иску агентов к Минтрансу
09:41Решение Верховного суда по иску агентов к Минтрансу
3 ноября 2016
13:08Agility идет в суд
13 октября 2016
16:01Новошип урегулировал разногласия с Уилмером Руперти
9 сентября 2016
20:02Арбитраж вынес решение по делу линий
26 августа 2016
17:23Лондонский суд принял решение по иску против СовкомфлотаSeaNews Club material
10 августа 2016
14:22Finnlines проиграл апелляцию
6 июля 2016
17:24Новый раунд в деле Совкомфлота в ЛондонеSeaNews Club material
6 июля 2011
10:09Прокуратура остановила стивидорные работыSeaNews Club material
Суд долги

Морское судно арестовано за долги

11 января 2017, 12:45 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 409

В Ростовской области

На исполнении в Азовском районном отделе судебных приставов Управления ФССП России по Ростовской области находится исполнительное производство об обращении взыскания на заложенное имущество должника-компании в пользу одного из банков, информирует пресс-служба регионального управления.

Судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства уведомил руководство должника-компании о необходимости исполнения решения суда. Однако руководство должника-компании в срок, установленный для добровольного исполнения, требования исполнительного документа не удовлетворило.

Судебный пристав совершил выход по месту нахождения должника-организации и составил акт описи и ареста на имущество, принадлежащее этой компании, а именно морское судно-нефтерудовоз отечественного производства. Согласно решению суда, стоимость арестованного имущества составляет 103 млн рублей.

Арестованное имущество оставлено на ответственное хранение представителю взыскателя по доверенности в Азове.

Оцените статью:

-1
 

Комментировать:

Комментировать статьи может только авторизованный пользователь SeaNews!
 
см. также: Новости
12 января 2017
17:09SM Group открыла новую контейнерную линию
16:18Участники рынка не спешат входить в рынок
15:09Итоги работы АО «Восточный Порт»
14:24Три германских верфи создают альянс
13:48Распоряжение по морскому порту Сабетта
13:04Шанхай – 37 миллионов TEU в 2016 годуSeaNews Club material
12:12Новый консорциум HMM+K2
11:07Рекорды КТК
10:46«АСЗ» построит паромы для переправы Ванино-Холмск
10:1312 января в истории транспортной отрасли
2000 - 2017 © SeaNews Все права защищены. Перепечатка или распространение публикуемой информации в любой форме любым способом запрещены без письменного предварительного согласия владельца авторских прав. Редакция: editor@seanews.ru
Продажи и реклама: sales@seanews.ru
Журнал Freight.RU: freight@seanews.ru
Рейтинг@Mail.ru
Контакты | Реклама | Подписка | Подписка SeaNews | Проект SeaNews | От Редакции
Санкт-Петербург: +7 (812) 380-3826, +7 (812) 380-3827(факс)
 
E-mail:

Добавить на этом компьютере:
Сделать домашней страницей Сделать домашней страницей
Добавить в избранное Добавить в избранное