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ледоколы Атомфлот

Сверхпоздний транзитный рейс атомного ледокола «50 лет Победы»

11 января 2017, 12:20 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 337

С караваном из трех судов

Атомный ледокол Росатомфлота «50 лет Победы» успешно завершил сверхпозднюю транзитную проводку каравана из трех судов: модулевоза AUDAX, сухогруза «Арктика-1» и танкера «Штурман Овцын» (ПАО «Совкомфлот»), информирует отдел коммуникаций «Росатомфлота».

Первые два судна следовали в порт Сабетта с грузом для строительства завода «Ямал СПГ» по производству сжиженного природного газа, третье – за нефтью к терминалу Новопортовского месторождения в район мыса Каменный.

- Это первая такая транзитная проводка, длившаяся с декабря по январь, - отмечает директор по судоходству ФГУП «Атомфлот» Андрей Смирнов. - Один ледокол и три судна разных типов. Переход до Обской губы занял в общей сложности две недели. Атомный ледокол «50 лет Победы» специально ходил в Чукотское море, чтобы около Берингова пролива забрать суда.

Сейчас а/л «50 лет Победы» работает в Карском море и помогает ледоколу «Таймыр» в проводке судов в Обскую губу. Среди следующих в порт Сабетта суда Мурманского морского пароходства - танкеры «Индига», «Варзуга», теплоходы «Кузьма Минин», «Михаил Кутузов», а также суда транспортной компании «Северный проект» и другие. Танкеры «Газпромнефти» в сопровождении ледоколов Росатомфлота следуют к мысу Каменный.

До января атомный ледокол «Вайгач» был задействован в проводке судов в Карском море, а затем по договору с ПАО «ГМК «Норильский никель» направился обновлять канал до порта Дудинка.

Только за декабрь 2016 года ледоколы Росатомфлота провели в порт Сабетта 24 судна и еще 21 – в направлении мыса Каменный.

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