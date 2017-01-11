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Товарооборот в регионе деятельности Балтийской таможни

11 января 2017, 11:53 / SeaNews / Яна Мишина Рейтинг: 404

Итоги 2016 года

Внешнеторговый оборот в регионе деятельности Балтийской таможни по итогам 12 месяцев 2016 года составил 27,03 млрд долларов.
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