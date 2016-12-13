Персонал Hanjin уходит в HMM

Всего будет трудоустроено 220 человек

Компания Hyundai Merchant Marine (HMM) заявила о том, что трудоустроит 131 сотрудника компании Hanjin, включая береговых, морских, работающих заграницей, а также судовых менеджеров, сообщается в официальном заявлении компании.

Кроме того, компания намерена принять на работу дополнительно 41 бывшего сотрудника Hanjin и определить им задачи уже в следующем месяце. В целом, в феврале в HMM будут трудоустроены 172 сотрудника.

Также HMM планирует нанять дополнительно морской персонал в 40-50 экс-сотрудников Hanjin в соответствии с планами приобретения дополнительных судов, что в общей сложности позволит трудоустроить приблизительно 220 человек.

«Мы будем всячески поддерживать бывших сотрудников Hanjin, чтобы помочь им побыстрее адаптироваться и влиться в корпоративную культуру нашей компании», - отметил HMM CEO Ю Чанг-Кеун.