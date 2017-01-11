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Балтийская таможня информирует участников бизнеса

11 января 2017, 10:28 / SeaNews / Елена Гребцова Рейтинг: 582

С 16 января 2017 года в соответствии с телетайпограммой ФТС России от 28.12.2016 № 802 таможенное декларирование товаров необходимо осуществлять, если декларируемые товары расположены в регионе деятельности таможенного поста, в котором осуществляется их декларирование. Также, таможенное декларирование товаров можно осуществлять на Балтийском таможенном посту (центр электронного декларирования).

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