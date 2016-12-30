С Новым годом и Рождеством Христовым!

Дорогие коллеги и друзья!

Подходит к концу 2016 год. Он был тяжелым, временами до беспощадности, но в то же время – интересным. Для отрасли это был год слияний и поглощений, год создания новых структур и крушения признанных лидеров, год слома устоявшихся схем и тотальных реструктуризаций. И бОльшая часть этих процессов продолжится и в 2017 году.

Рынок уже не будет прежним. А мы – люди – будем. И точно так же будем наряжать елки, загадывать желания и ждать чуда.

Счастья, любви и здоровья вам и вашим семьям! С Новым годом! С Рождеством Христовым!